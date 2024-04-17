Стало відомо, чим саме окупанти атакували Чернігів.

Дивіться також В Одесі прогриміли вибухи: ворог ударив балістикою по інфраструктурі

Чим били росіяни

За словами очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, противник влучив по місту трьома крилатими ракетами типу "Іскандер".

Зазначимо, що цей тип ракети збити не просто. Їх важко виявити, бо вони летять на малій висоті. Ці ракети можуть мати дальність до 500 кілометрів, а також до 1500 кілометрів. Їхня маса становить до 480 кілограмів. Швидкість польоту – 900 кілометрів наи годину.

Росія нечасто використовувала ці ракети, оскільки має їх обмежену кількість.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 11 людей, а постраждало кілька десятків. Пошуково-рятувальна операція триває, тому кількість загиблих може збільшуватися.