Нагадаємо, що Росія тричі вдарила по місту. Усе, що відомо про удар по Чернігову – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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В Чернігові оголосили День жалоби

Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив про те, що в четвер, 18 квітня, у Чернігові оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів окупантів 17 квітня.

Він зазначив, що відповідне розпорядження вже підписане.



В Чернігові оголосили 18 квітня Днем жалоби / Фото Олександр Ломако

Мої співчуття рідним загиблих. Російські нелюди обов'язково відповідатимуть за скоєне, за вбивства невинних,

– наголосив Олександр Ломако.

Він зазначив, що остаточна кількість жертв ще встановлюється, а пошуково-рятувальна операція триває.

Станом на 15:53, на жаль, вже є 15 загиблих та 61 постраждалого, серед яких троє дітей.

Куди вдарили росіяни у Чернігові: коротко