Нагадаємо, що Росія тричі вдарила по місту. Усе, що відомо про удар по Чернігову – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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В Чернігові оголосили День жалоби
Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив про те, що в четвер, 18 квітня, у Чернігові оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів окупантів 17 квітня.
Він зазначив, що відповідне розпорядження вже підписане.
В Чернігові оголосили 18 квітня Днем жалоби / Фото Олександр Ломако
Мої співчуття рідним загиблих. Російські нелюди обов'язково відповідатимуть за скоєне, за вбивства невинних,
– наголосив Олександр Ломако.
Він зазначив, що остаточна кількість жертв ще встановлюється, а пошуково-рятувальна операція триває.
Станом на 15:53, на жаль, вже є 15 загиблих та 61 постраждалого, серед яких троє дітей.
Куди вдарили росіяни у Чернігові: коротко
- Міський голова Чернігова повідомив, що російські війська ударили по густонаселеному району міста, який розташований неподалік від центру.
- За словами Ломако, є пряме влучання у 8-поверхову будівлю соціальної інфраструктури.
- Також пошкоджено готель, який не працював протягом останніх років, і центральний корпус Чернігівської політехніки.
- Відомо, що від удару постраждала районна лікарня.