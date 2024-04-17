Нагадаємо, що Росія тричі вдарила по місту. Усе, що відомо про удар по Чернігову – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Знищені будинки, згорілі авто, розкидані уламки: який вигляд має місце влучання в Чернігові

В Чернігові оголосили День жалоби

Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив про те, що в четвер, 18 квітня, у Чернігові оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів окупантів 17 квітня.

Він зазначив, що відповідне розпорядження вже підписане.


В Чернігові оголосили 18 квітня Днем жалоби / Фото Олександр Ломако

Мої співчуття рідним загиблих. Російські нелюди обов'язково відповідатимуть за скоєне, за вбивства невинних,
– наголосив Олександр Ломако.

Він зазначив, що остаточна кількість жертв ще встановлюється, а пошуково-рятувальна операція триває.

Станом на 15:53, на жаль, вже є 15 загиблих та 61 постраждалого, серед яких троє дітей.

Куди вдарили росіяни у Чернігові: коротко

  • Міський голова Чернігова повідомив, що російські війська ударили по густонаселеному району міста, який розташований неподалік від центру.
  • За словами Ломако, є пряме влучання у 8-поверхову будівлю соціальної інфраструктури.
  • Також пошкоджено готель, який не працював протягом останніх років, і центральний корпус Чернігівської політехніки.
  • Відомо, що від удару постраждала районна лікарня.