У середу вранці, 5 червня, у всіх регіонах України лунали сирени. Власне, злетів МіГ-31К на території Росії. У матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь більше про небезпеку.

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07:20, 5 червня

Повітряні сили заявляють, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К на аеродромі "Саваслейка", що в Нижньогородській області. Він є носіям аеробалістичних ракет "Кинджал".

07:17, 5 червня

Сирени чули в столиці та на території:

  • Київської;
  • Вінницької;
  • Волинської;
  • Дніпропетровської;
  • Донецької;
  • Житомирської;
  • Закарпатської;
  • Запорізької;
  • Івано-Франківської;
  • Кіровоградської;
  • Львівської;
  • Миколаївської;
  • Одеської;
  • Полтавської
  • Рівненської;
  • Сумської;
  • Тернопільської;
  • Харківської;
  • Херсонської;
  • Хмельницької;
  • Черкаської;
  • Чернівецької;
  • Чернігівської областей.

Разом з тим важливо, що безупинна повітряна небезпека існує для Луганської області та Криму.