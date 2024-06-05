У середу вранці, 5 червня, у всіх регіонах України лунали сирени. Власне, злетів МіГ-31К на території Росії. У матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь більше про небезпеку.
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07:20, 5 червня
Повітряні сили заявляють, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К на аеродромі "Саваслейка", що в Нижньогородській області. Він є носіям аеробалістичних ракет "Кинджал".
07:17, 5 червня
Сирени чули в столиці та на території:
- Київської;
- Вінницької;
- Волинської;
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Житомирської;
- Закарпатської;
- Запорізької;
- Івано-Франківської;
- Кіровоградської;
- Львівської;
- Миколаївської;
- Одеської;
- Полтавської
- Рівненської;
- Сумської;
- Тернопільської;
- Харківської;
- Херсонської;
- Хмельницької;
- Черкаської;
- Чернівецької;
- Чернігівської областей.
Разом з тим важливо, що безупинна повітряна небезпека існує для Луганської області та Криму.