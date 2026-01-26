Європі у цьому допомагає американська система AN/FPS-132 у Британії та мережа супутників SBIRS. Про це повідомляє Defence Express, що посилається на публікацію у Military Balance Blog авторитетного IISS (Міжнародний інститут стратегічних досліджень).

Як США стали єдиним постачальником систем раннього виявлення?

Росія вже двічі застосовувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" для ударів по Україні – у листопаді 2024 року та січні 2026 року. Крім того, ворог періодично запускає крилаті ракети 9М729 "Новатор" з комплексу "Искандер-М1" по українській інфраструктурі. На цьому тлі виникає питання про здатність Європи виявляти такі запуски за допомогою супутників і про розташування американської радіолокаційної станції AN/FPS-132 у Великій Британії.

Експерти зазначають, що наразі найбільші можливості з раннього виявлення ракет має США. Їхня система SEWS включає мережу супутників SBIRS, здатних відстежувати пуски за інфрачервоним слідом, а роботу супутників доповнює РЛС AN/FPS-132 на авіабазі Fylingdales у Великій Британії. Ця станція, введена в експлуатацію ще 1963 року та модернізована кілька разів, може одночасно контролювати сотні об’єктів на відстані до 5600 кілометрів і є частиною американської системи BMEWS (Ballistic Missile Early Warning System), що відстежує міжконтинентальні балістичні ракети через Північний полюс.

Європейські країни НАТО намагаються розвивати власні можливості раннього попередження, але стикаються зі складнощами. Франція в 1990-х запустила проект Spirale – на орбіту вивели два демонстраційні супутники, але далі проєкт не розвивався. Німеччина з 2025 року працює над наносупутником ERNST 12 U, який минулого року пройшов тестування сенсорного комплексу та каналу передачі даних у X-діапазоні, проте наразі залишається радше демонстратором технологій. ЄС у 2019 році ініціював проект TWISTER для створення мережі супутників раннього виявлення пусків ракет, але практичної реалізації досі немає.

Підсумок: на сьогодні Європа не має незалежної від США системи для своєчасного виявлення пусків балістичних ракет, що створює значні ризики для безпеки континенту, особливо на фоні запусків "Орешника" та 9М729 "Новатор".

