Европе в этом помогает американская система AN/FPS-132 в Британии и сеть спутников SBIRS. Об этом сообщает Defence Express, ссылающийся на публикацию в Military Balance Blog авторитетного IISS (Международный институт стратегических исследований).

Как США стали единственным поставщиком систем раннего обнаружения?

Россия уже дважды применяла баллистическую ракету средней дальности "Орешник" для ударов по Украине – в ноябре 2024 года и январе 2026 года. Кроме того, враг периодически запускает крылатые ракеты 9М729 "Новатор" из комплекса "Искандер-М1" по украинской инфраструктуре. На этом фоне возникает вопрос о способности Европы выявлять такие запуски с помощью спутников и о расположении американской радиолокационной станции AN/FPS-132 в Великобритании.

Эксперты отмечают, что сейчас наибольшие возможности по раннему обнаружению ракет имеет США. Их система SEWS включает сеть спутников SBIRS, способных отслеживать пуски по инфракрасному следу, а работу спутников дополняет РЛС AN/FPS-132 на авиабазе Fylingdales в Великобритании. Эта станция, введена в эксплуатацию еще в 1963 году и модернизирована несколько раз, может одновременно контролировать сотни объектов на расстоянии до 5600 километров и является частью американской системы BMEWS (Ballistic Missile Early Warning System), отслеживающей межконтинентальные баллистические ракеты через Северный полюс.

Европейские страны НАТО пытаются развивать собственные возможности раннего предупреждения, но сталкиваются со сложностями. Франция в 1990-х запустила проект Spirale – на орбиту вывели два демонстрационных спутника, но дальше проект не развивался. Германия с 2025 года работает над наноспутником ERNST 12 U, который в прошлом году прошел тестирование сенсорного комплекса и канала передачи данных в X-диапазоне, однако пока остается скорее демонстратором технологий. ЕС в 2019 году инициировал проект TWISTER для создания сети спутников раннего обнаружения пусков ракет, но практической реализации до сих пор нет.

Итог: на сегодня Европа не имеет независимой от США системы для своевременного обнаружения пусков баллистических ракет, что создает значительные риски для безопасности континента, особенно на фоне запусков "Арешника" и 9М729 "Новатор".

