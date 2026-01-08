Россияне продолжают ежедневно терроризировать мирное население Херсона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Смотрите также Люди сильно страдают, – херсонец рассказал, как живет город под постоянными обстрелами

Что известно об обстреле?

По данным следствия, российские военные совершили артиллерийский обстрел Херсона, в результате чего было попадание в помещение одного из кафе.

По предварительной информации, в результате атаки погибли 2 человека, еще 3 получили ранения различной степени тяжести. Правоохранители продолжают устанавливать других возможных пострадавших.

Полиция сообщает, что в течение 8 января враг атаковал также другие районы Херсона. Утром российские войска обстреляли центральную часть города, применив артиллерию и реактивные системы залпового огня. В результате атаки на улице погиб 68-летний мужчина. Кроме того, были повреждены два частных дома. В результате артобстрелов получили повреждения два многоквартирных и три частных дома, собор, три автомобиля.

Что известно о боевых действиях на Херсонщине?