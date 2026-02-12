Об этом сообщают различные сообщества, в частности Supernova+ и российское издание SHOT.

Какие объекты в России ночью атаковали ракеты?

Взрывы около 02:00 слышали жители Мичуринска, что в Тамбовской области. Предварительно, произошло поражение завода "Прогресс". Предприятие страдает от атаки не впервые. Все потому, что оно работает непосредственно на военно-промышленный комплекс России.

Отсюда поставляют гироскопические приборы для стабилизации и управления, курсоуказатели и автопилоты, датчики угловой скорости и другие элементы пилотажно-навигационных систем. Поэтому продукцию "Прогресса" используют в самолетах, вертолетах и ракетных комплексах.

Как сообщили местные жители, за ночь они услышали около 6 – 8 взрывов, после которых произошел пожар и задымление.

Также есть информация о том, что Тамбовскую область атаковали дроны. В результате было повреждено несколько зданий, вероятно общежитие, и магазин. Местные власти сообщили, что пострадали два человека.

Удар мог произойти по заводу "Прогресс" / Фото из соцсетей

В то же время в Брянске тоже была неспокойная ночь. После ряда взрывов возгорания заметили в районе ТЭЦ. Местами произошли перебои с электроэнергией. Местные видели вспышки в небе и "хлопок". Также звуки дронов и взрывы слышали жители городов Дятьково, Фокино и Сельцо.

В Волгоградской области – в Котлубане – во время атаки пострадал объект российского минобороны. Речь, вероятно, о военном складе, туда летели ракеты. По словам губернатора, обошлось без погибших. Однако из-за угрозы дальнейшей детонации власти решили эвакуировать жителей.

