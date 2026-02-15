Какие последствия удара по Тамани?

Наибольшие разрушения претерпел поселок Волна в Темрюкском районе, где непосредственно находится порт Тамань, пишет Bloomberg.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ПВО работала в течение всей ночи. Однако отразить атаку дронов россиянам так и не удалось.

Как следствие, удары беспилотников привели к повреждениям портовой инфраструктуры. Поражены:

резервуар для хранения горючего;

складские помещения;

портовые терминалы.

Во время атаки в порту возникли несколько пожаров. К их тушению привлекли более 100 спасателей.

Добавим, что порт Тамань является критически важным объектом для российского экспорта.

По данным отраслевых источников, в прошлом году через порт Тамань было перевалено около 4,16 миллиона тонн нефтепродуктов,

– пишет Reuters.

В то же время через этот порт обслуживает перевалку зерна, угля, удобрений и других грузов.

Заметьте! Черноморский порт Тамань расположен на полуострове напротив аннексированного Россией украинского Крыма. Это не первая атака на его инфраструктуру – предыдущая была в декабре 2025 года.

Как Украина отвечает на атаки России?

Как отмечает издание, Украина возобновила удары по российской энергетической инфраструктуре после завершения "энергетического перемирия", заключенного при посредничестве США.

Украинские дроны летят в ответ на массированные обстрелы России крылатыми и баллистическими ракетами. Они оставляют без света и отопления сотни тысяч украинцев посреди зимы.

Например, недавно 220 тысяч жителей в Белгородской области были обесточены после атак. А местные власти сообщили, что жители многоэтажек останутся без горячей воды до конца отопительного сезона.

Обратите внимание! В Белгороде в результате ракетных атак 7 и 8 февраля возникли масштабные проблемы с электроснабжением, газом и теплом. Без отопления тогда осталось около 80 тысяч человек.

Что известно о предыдущей атаке на Тамань?