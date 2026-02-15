Какие последствия удара по Тамани?
Наибольшие разрушения претерпел поселок Волна в Темрюкском районе, где непосредственно находится порт Тамань, пишет Bloomberg.
Смотрите также Там пылал пожар: Волгоградский НПЗ остановил работу после атаки дронов, – Reuters
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ПВО работала в течение всей ночи. Однако отразить атаку дронов россиянам так и не удалось.
Как следствие, удары беспилотников привели к повреждениям портовой инфраструктуры. Поражены:
- резервуар для хранения горючего;
- складские помещения;
- портовые терминалы.
Во время атаки в порту возникли несколько пожаров. К их тушению привлекли более 100 спасателей.
Добавим, что порт Тамань является критически важным объектом для российского экспорта.
По данным отраслевых источников, в прошлом году через порт Тамань было перевалено около 4,16 миллиона тонн нефтепродуктов,
– пишет Reuters.
В то же время через этот порт обслуживает перевалку зерна, угля, удобрений и других грузов.
Заметьте! Черноморский порт Тамань расположен на полуострове напротив аннексированного Россией украинского Крыма. Это не первая атака на его инфраструктуру – предыдущая была в декабре 2025 года.
Как Украина отвечает на атаки России?
Как отмечает издание, Украина возобновила удары по российской энергетической инфраструктуре после завершения "энергетического перемирия", заключенного при посредничестве США.
- Украинские дроны летят в ответ на массированные обстрелы России крылатыми и баллистическими ракетами. Они оставляют без света и отопления сотни тысяч украинцев посреди зимы.
- Например, недавно 220 тысяч жителей в Белгородской области были обесточены после атак. А местные власти сообщили, что жители многоэтажек останутся без горячей воды до конца отопительного сезона.
Обратите внимание! В Белгороде в результате ракетных атак 7 и 8 февраля возникли масштабные проблемы с электроснабжением, газом и теплом. Без отопления тогда осталось около 80 тысяч человек.
Что известно о предыдущей атаке на Тамань?
Вечером 21 декабря Краснодарский край в России подвергся атаке беспилотников. Российская сторона заявила, что под ударом оказался морской порт Тамань.
По имеющейся информации, в результате атаки, вероятно, был поврежден трубопровод на одном из портовых терминалов. В оперативном штабе Краснодарского края утверждали, что удар дрона также вызвал повреждение двух судов, которые находились у разных причалов.
После взрывов на территории объекта возник пожар. По заявлениям российских служб, огонь охватил примерно 100 квадратных метров.
В порту Тамань функционируют терминалы для перевалки нефтепродуктов, сжиженного углеводородного газа, аммиака и других грузов. Какой именно из терминалов подвергся поражению, не уточняли.