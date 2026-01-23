Сколько стоил России один массированный обстрел?
Общая стоимость вооружения превышает 131 миллион долларов США (или более 10,2 миллиарда рублей), о чем рассказали в Главном управлении разведки.
Читайте также Трамп закручивает гайки: России и Китаю закроют доступ к ископаемым Гренландии
Как указано, было применено такое оружие:
- баллистические ракеты "Искандер";
- гиперзвуковая "Циркон";
- крылатые ракеты Х-101;
- учебные РМ-48У;
- а также дроны типов "герань", "гарпия" и "гербера".
На эти средства, что Россия потратила на один обстрел, в течение года живет город Великий Новгород. Его население составляет около 220 тысяч человек.
Обратите внимание! Более того, это также треть годового бюджета целых регионов России: Калмыкии и Ненецкого автономного округа.
За такую сумму можно было бы построить современный, полностью укомплектованный онкологический центр, способный спасать тысячи жизней. Кроме того, этих средств хватило бы на реализацию сотен региональных и национальных социальных проектов,
– пишут в ГУР.
Расходы на массированный против гражданских жителей Украины происходят на фоне рекордного бюджетного дефицита в России. В прошлом году он достиг 5,6 триллиона рублей (70 миллиардов долларов США), или около 2,6% ВВП.
Ради продолжения войны против Украины Кремлю приходиться повышать налоги и акцизы, а также сокращать расходы на социальную сферу. Также уменьшается финансирование на государственные инвестиционные проекты.
Москва постоянно говорит о мире. Системный кризис в экономике и социальной сфере страны усугубляется.
Важно! Но Россия продолжает финансировать "геноцидную войну" против Украины.
Напомним, что 20 января враг совершил массированную атаку. Основным направлением ударов была Киевщина.
В нескольких регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом 20 числа сообщили в Укрэнерго.
Как отметили в Нацполиции, под ударом оказался Левый берег Киева.
Что следует знать о ситуации в экономике России?
- 2026 год начался непросто для российской экономики. Только за первые 12 дней года среднесуточный темп роста цен ускорился. Они поднялись на 0,104% против 0,014% в конце 2025 года. Наибольшее изменение цен наблюдается в сегменте продовольствия.
- Более того, Международный валютный фонд уже в третий раз ухудшил прогнозы относительно темпов роста экономики России экономики. Согласно январской оценке, в этом году ВВП в стране увеличится лишь на 0,8%. Кроме того, следующем году ВВП может не вырасти, а наоборот – упасть.