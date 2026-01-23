Сколько стоил России один массированный обстрел?

Общая стоимость вооружения превышает 131 миллион долларов США (или более 10,2 миллиарда рублей), о чем рассказали в Главном управлении разведки.

Как указано, было применено такое оружие:

баллистические ракеты "Искандер";

гиперзвуковая "Циркон";

крылатые ракеты Х-101;

учебные РМ-48У;

а также дроны типов "герань", "гарпия" и "гербера".

На эти средства, что Россия потратила на один обстрел, в течение года живет город Великий Новгород. Его население составляет около 220 тысяч человек.

Обратите внимание! Более того, это также треть годового бюджета целых регионов России: Калмыкии и Ненецкого автономного округа.

За такую сумму можно было бы построить современный, полностью укомплектованный онкологический центр, способный спасать тысячи жизней. Кроме того, этих средств хватило бы на реализацию сотен региональных и национальных социальных проектов,

– пишут в ГУР.

Расходы на массированный против гражданских жителей Украины происходят на фоне рекордного бюджетного дефицита в России. В прошлом году он достиг 5,6 триллиона рублей (70 миллиардов долларов США), или около 2,6% ВВП.

Ради продолжения войны против Украины Кремлю приходиться повышать налоги и акцизы, а также сокращать расходы на социальную сферу. Также уменьшается финансирование на государственные инвестиционные проекты.

Москва постоянно говорит о мире. Системный кризис в экономике и социальной сфере страны усугубляется.

Важно! Но Россия продолжает финансировать "геноцидную войну" против Украины.

Напомним, что 20 января враг совершил массированную атаку. Основным направлением ударов была Киевщина.

В нескольких регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом 20 числа сообщили в Укрэнерго.

Как отметили в Нацполиции, под ударом оказался Левый берег Киева.

