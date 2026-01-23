Скільки вартував Росії один масований обстріл?

Загальна вартість озброєння перевищує 131 мільйон доларів США (або понад 10,2 мільярда рублів), про що розповіли у Головному управлінні розвідки.

Читайте також Трамп закручує гайки: Росії та Китаю закриють доступ до копалин Гренландії

Як зазначено, була застосована така зброя:

балістичні ракети "іскандер";

гіперзвукова "циркон";

крилаті ракети Х-101;

навчальні РМ-48У;

а також дрони типів "герань", "гарпія" та "гербера".

На ці кошти, що Росія витратила на один обстріл, протягом року живе місто Вєлікій Новгород. Його населення становить близько 220 тисяч осіб.

Зверніть увагу! Ба більше, це також третина річного бюджету цілих регіонів Росії: Калмикії та Ненецького автономного округу.

За таку суму можна було б збудувати сучасний, повністю укомплектований онкологічний центр, здатний рятувати тисячі життів. Крім того, цих коштів вистачило б на реалізацію сотень регіональних і національних соціальних проєктів,

– пишуть у ГУР.

Витрати на масований проти цивільних мешканців України відбуваються на тлі рекордного бюджетного дефіциту у Росії. Минулого року він сягнув 5,6 трильйона рублів (70 мільярдів доларів США), або близько 2,6% ВВП.

Заради продовження війни проти України Кремлю доводитися підвищувати податки й акцизи, а також скорочувати видатки на соціальну сферу. Також зменшується фінансування на державні інвестиційні проєкти.

Москва постійно говорить про мир. Системну кризу в економіці та соціальній сфері країни посилюється.

Важливо! Але Росія продовжує фінансувати "геноцидну війну" проти України.

Нагадаємо, що 20 січня ворог здійснив масовану атаку. Основним напрямком ударів була Київщина.

У кількох регіонах України були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це 20 числа повідомили в Укренерго.

Як зазначили у Нацполіції, під ударом опинився Лівий берег Києва.

Що слід знати про ситуацію в економіці Росії?