Он считается одной из его основных загородных резиденций. Об этом сообщает таблоид Daily Express.

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В какой ситуации оказался Путин?

По данным расследования We Can Explain, в комплексе "Валдай", расположенном более чем в 400 километрах от Москвы, проживают партнерша Владимира Путина Алина Кабаева и их двое сыновей – 11 летний Иван и 6-летний Владимир.

Журналисты отмечают, что безопасность охраняемой резиденции, которая размещена на полуострове между двумя озерами и окружена лесом, существенно усилили из-за угрозы атак беспилотников, способных долетать все глубже на территорию России.

Сейчас комплекс прикрывают 27 башен противовоздушной обороны, расположенных в двух оборонительных кольцах. Это значительно больше, чем несколько лет назад. Кроме того, на территории соответствующей резиденции обустроен подземный бункер.

Параллельно с усилением физической защиты российские власти приняли дополнительные меры кибербезопасности. Financial Times пишет, что чиновники провели аудит систем безопасности Кремля и временно отключили сеть камер наблюдения.

По информации издания, такие шаги были связаны с сообщениями об использовании спецслужбами США и Израиля скомпрометированных каналов безопасности для отслеживания чиновников. После проверки и дополнительной защиты систему видеонаблюдения снова подключили к сети.

Примечательно, что на семейном собрании отсутствует слухи о третьей дочери Путина, 23-летней Луизе Розовой, которая преимущественно проживает в Париже. Она является дочерью 51-летней Светланы Кривоногих, экс-справочницы, которая впоследствии стала богатой банковской руководительницей. Между тем старшие дочери Путина продолжают занимать ведущие должности в России,

– пишет издание.

Мария Воронцова работает в сфере эндокринологии и занимается исследованиями, связанными с долголетием,. В свою очередь Екатерина Тихонова занимается рядом ключевых государственных проектов в области науки и технологий.

Обе являются дочерьми Владимира Путина от его брака с Людмилой Путиной, который официально завершился разводом в 2014 году.

Кстати, недавно стало известно, что на Новгородщине неподалеку от резиденции Путина начали устанавливать антидронные сетки, установленные над стоянками для грузовиков, примерно в 9 километрах от комплекса.