Колонка написана в соавторстве с психологом Юлией Горбачевой.

В ноябре 2023 года международная организация Charities Aid Foundation опубликовала ежегодный всемирный рейтинг благотворительности. Украинцам есть чем гордиться: в этом году наша страна на втором месте. Например, в 2010 году мы были на 150 месте из 153, в 2021 году – на 20 и на 10 месте в 2022 году.

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Так что наглядно можем увидеть, что волонтерство и благотворительность в Украине – это не феномен, который возник внезапно, а долгий путь, ставший частью культуры. От утреннего доната, обычного, как утренний кофе, до создания полноценных фондов и общественных организаций. Последних, кстати, за время полномасштабной войны было официально зарегистрировано около 9 и 6 тысяч соответственно, что почти вдвое больше, чем до 24 февраля 2022 года

Что такое волонтерство Это акт самоотверженности и помощи, который может не только приносить пользу другим, но и влиять на наше собственное здоровье. Это происходит тогда, когда благотворительность, меценатство или волонтерство отвечают целям человека и не мешают основной деятельности и отводу времени для собственного отдыха.

Волонтерская деятельность имеет несколько важных моментов, которые определяют интерес и мотивацию волонтеров.

Способствует формированию смысла жизни и укреплению самооценки

Осознание своего вклада в благотворительные и социальные проекты создает у волонтеров чувство ценности и полезности. Это, в свою очередь, может привести к укреплению уверенности в себе положительного восприятия своей личности.

Это подтверждают нам и победители грантовых инициатив "Время действовать, Украина!", и малые предприниматели, которые волонтерят и которых мы поддерживаем в общинах. Так, например, психолог Юлия Зозуля из Канева рассказывала, что когда видит результаты своего проекта для военных, их жен и сестер, хочет продолжать дальше и делать еще больше. Она подала заявку на грант – предложила в городском центре соцслужб сделать арттерапевтическую комнату. Там военные и их жени могут через вибрацию музыкальных инструментов (специальные чаши, глюкофон) расслабить тело, наладить дыхание, снять зажимы в теле и заземлиться. Для нее этот проект – не просто комната в горсовете, он дает ощущение причастности к чему-то большему. Это ее вдохновляющий вклад!

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Таким образом, волонтерство часто предоставляет возможность развивать новые навыки и получать удовольствие от достижений. Это помогает создавать положительную рефлексию на свою деятельность и усиливает внутреннее удовлетворение.

Содействует социальной интеграции и расширению социальной сети

Работа в команде над общим благом обеспечивает возможность встречи с единомышленниками, что способствует формированию крепких социальных связей. Мы это почувствовали на себе. Сначала в марте 2022 года.

Тогда общины активизировались, взяли ответственность на себя и не дожидаясь указаний, организовывали ночлег переселенцам, делали тушенку, маскировочные сетки, сортировали вещи первой необходимости. Менеджеры нашего Фонда помогали организовывать процессы: большинство активаций проводили сами местные жители.

Мы сразу организовали занятия с детьми. Например, только на одной локации было проведено 92 групповых психологических занятия с детьми по адаптации на новом месте. Было введено уникальное детское пространство, которое объединило детей и дало возможность их родителям продолжать работать без дополнительных переживаний.

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А 10 октября 2022 года во время масштабной ракетной атаки на Украину все активно донатили. Люди не могли собраться вместе и плести сетки или готовить тушёнку, но могли донатить – и многим это возвращало контроль и уверенность. После этого в общинах еще более активно взялись строить укрытия в школах и детсадах. Родители предлагали помощь, учителя инициировали процессы, мы оказывали финансовую и материальную поддержку.

О чем каждый кейс? О том, что после каждой акции, где люди вместе приходили ремонтировать или красить, или что-то мастерить для собственных детей или просто проводить с ними время, мы наблюдали, как такая деятельность обогащала душевную гармонию и давала опору.

Оказывает положительный эффект на психическое здоровье из-за уменьшения стресса

Алия и Томас Крам, профессор Стэнфордского университета и ее муж – коуч, провели исследование, в результате которого было обнаружено, что уровень стресса снижается, когда выделяется нейрогормон окситоцин. Многие его называют "гормоном объятий, радости" и тому подобное. Окситоцин выполняет немаловажную функцию в регулировании социальных контактов.

В стрессовых ситуациях людям нужно действовать совместно с другими – это может быть волонтерство, помощь, пожертвования, совместное плетение маскировочных сеток для ВСУ. В такие моменты уровень окситоцина повышается, а уровень стресса снижается. Поэтому многие приобщаются к совместной деятельности в общинах, что помогает им сохранить ментальную устойчивость. То есть наш организм сам "подсказывает" механизмы борьбы со стрессом. И волонтерство и благотворительность именно такие.

Исследование Университета Карнеги-Меллона показывает, что пожилые люди, занимающиеся волонтерством по крайней мере 200 часов в год, снижают риск гипертонии или высокого кровяного давления на 40%. Врачи обнаружили, что волонтеры на 47% чаще проходили анализы на холестерин и на 53% чаще проходили маммографию или рентген. Так что забота о других делает и нас более внимательными к себе. А соответственно – здоровыми.

Говорят: добро всегда возвращается добром. В случае с помощью другим, возвращается даже быстрее, чем вы думаете. Возможно, вы сегодня навестили старенького соседа, собрали деньги на новый дрон, или даже основали свой фонд. В любом случае по тому чувству радости, которое возникает после добрых поступков, ваш организм заботится о вас, так же искренне, как и вы о других.

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Ключевой идеей является то, что волонтерство – это не только тренд, но и инвестиция в собственное психическое здоровье. Понимание собственной ценности и влияния, которое твоя помощь на других, может быть мощным инструментом для преодоления стресса и улучшения общего самочувствия. Таким образом, волонтерство играет важную роль не только в улучшении общества, но и укреплении ментального здоровья тех, кто в нем принимает участие.

А сбалансированность волонтерской деятельности помогает выстраивать сильные отношения, обогащает душевную гармонию и открывает новые горизонты нашего благосостояния.