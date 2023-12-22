Прецедент для других штатов

Среди судей, принимающих решение, преобладают республиканцы. Однако лишь часть из них была назначена самим Дональдом Трампом и может рассматриваться как полностью к нему лояльная.

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Другие были назначены еще Джорджем Бушем-младшим. Как эти старые консерваторы относятся к Трампу? Увидим.

Подчеркиваю, что речь пока идет о запрете баллотироваться в одном конкретном штате. Этот штат, Колорадо, голосует за демократов, поэтому теоретически неучастие в выборах для Трампа там ничего не будет означать. Теоретически.

Однако на практике это может являться прецедентом для принятия соответствующих решений в других штатах. Суд в Колорадо тоже не просто так, с потолка, принял свое решение, а опирался на ноябрьское решение, в котором Трампа признали виновным в подстрекательстве к штурму Капитолия.

Короче говоря, пока ничего не ясно. Нас больше беспокоит вопрос помощи для Украины. Здесь тоже не все так просто, ведь новый виток вопроса недопуска Трампа к выборам вполне может разрушить диалог республиканцев и демократов или просто его заморозить. Хотя есть некоторые факты, которые трудно игнорировать как первым, так и вторым.

В США выросла поддержка военной помощи Украине Об этом свидетельствуют данные нового опроса.



С ноября количество тех, кто считает, что США следует делать больше, чтобы помочь Украине, выросло на 10 пунктов. И демократы (+13), и республиканцы (+7) скорее считают, что Украине необходима дополнительная помощь. Об этом свидетельствуют данные нового опроса. FOX News . Что касается Украины, 31% опрошенных считают, что США должны делать больше, чтобы помочь в войне с Россией, а 30% говорят, что США должны делать меньше. 35% считают, что текущий уровень поддержки является правильным.С ноября количество тех, кто считает, что США следует делать больше, чтобы помочь Украине, выросло на 10 пунктов. И демократы (+13), и республиканцы (+7) скорее считают, что Украине необходима дополнительная помощь.

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Тренды меняются в нашу пользу

Достаточно показательно, что о росте идеи поддержки для Украины заявляет именно FOX News – ведущее медиа для республиканских избирателей, чей владелец недавно был в Украине и довольно плодотворно пообщался с украинским президентом.

После ряда визитов украинских делегаций в США и, в частности, лично президента Владимира Зеленского, тренды несколько меняются. И это получает отражение в СМИ Запада, в первую очередь – СМИ США. Там все больше публикаций на тему, почему нужно помогать Украине.

Аргументация в этих публикациях вполне ясна американскому избирателю. Поэтому даже политики, традиционно имеющие недружественную по отношению к Украине позицию, не делают сейчас антиукраинских заявлений, ограничиваясь требованиями "решить вопрос с границей вместе с помощью для Украины".

Словом, вся эта ситуация имеет много политических измерений. Все это очень сложно и запутано, потому что параллельно с нашей войной США переживают предвыборную кампанию, которая обещает быть сложной и привести к очень серьезному кризису политических институтов. Очень давно у них не было отставок спикеров, очень давно не было попыток ограничить право кого-либо участвовать в президентских выборах на основании участия в мятеже против правительства и т.д. Поэтому не нужно очень эмоционально на это все реагировать, потому что эмоциональных качелей там еще будет очень и очень много.