Вранці 2 січня російські окупанти завдали ракетного удару по території України. Внаслідок атаки є постраждалі у Києві та Харкові.

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Як відреагували у НАТО

У НАТО зазначили, що "члени Альянсу вже надали Україні широкий спектр систем протиповітряної оборони та віддані подальшому зміцненню її обороноздатності".

У штабквартирі запевнили, що вони продовжать підтримувати Україну.

НАТО рішуче засуджує російські ракетні та безпілотні атаки на українських цивільних осіб, міста і селища. Це ще одна демонстрація спроби Путіна зламати рішучість України. Йому це не вдасться,

– наголосили в Альянсі.

За їхніми словами, вони продовжуватимуть підтримувати право України на самозахист від агресивної війни Росії, а також стоятимуть поруч з Україною стільки, скільки буде необхідно.

Водночас у пресслужбі НАТО згадали про ситуацію в Польщі та загрозу, яку несе війна для сусідніх з Україною країн.

НАТО і надалі оцінюватиме свою позицію і захищатиме кожен сантиметр Польщі,

– мовиться в заяві Альянсу.

Представники Альянсу наголосили на тому, що "НАТО посилює свою присутність і готовність від Чорного до Балтійського моря, в тому числі в Польщі", і що "Польща вже має понад 10 тисяч військовослужбовців Альянсу і значний військовий потенціал Альянсу, включаючи літаки НАТО, які захищають польське небо".

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