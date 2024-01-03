Вранці 2 січня російські окупанти завдали ракетного удару по території України. Внаслідок атаки є постраждалі у Києві та Харкові.
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Як відреагували у НАТО
У НАТО зазначили, що "члени Альянсу вже надали Україні широкий спектр систем протиповітряної оборони та віддані подальшому зміцненню її обороноздатності".
У штабквартирі запевнили, що вони продовжать підтримувати Україну.
НАТО рішуче засуджує російські ракетні та безпілотні атаки на українських цивільних осіб, міста і селища. Це ще одна демонстрація спроби Путіна зламати рішучість України. Йому це не вдасться,
– наголосили в Альянсі.
За їхніми словами, вони продовжуватимуть підтримувати право України на самозахист від агресивної війни Росії, а також стоятимуть поруч з Україною стільки, скільки буде необхідно.
Водночас у пресслужбі НАТО згадали про ситуацію в Польщі та загрозу, яку несе війна для сусідніх з Україною країн.
НАТО і надалі оцінюватиме свою позицію і захищатиме кожен сантиметр Польщі,
– мовиться в заяві Альянсу.
Представники Альянсу наголосили на тому, що "НАТО посилює свою присутність і готовність від Чорного до Балтійського моря, в тому числі в Польщі", і що "Польща вже має понад 10 тисяч військовослужбовців Альянсу і значний військовий потенціал Альянсу, включаючи літаки НАТО, які захищають польське небо".
Реакція світу на масований обстріл по Україні: останні новини
- Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова після нової масованої російської ракетної атаки на українські міста 2 січня заявила, що Україна потребує додаткової допомоги. Вона також зазначила, що Росія буде притягнута до відповідальності, оскільки наша держава стала жертвою чергового цинічного злочину російських окупантів.
- Водночас президент Латвії Едгардс Рінкевичс, коментуючи нову масовану ракетну атаку Росії, наголосив на необхідності негайно надати допомогу Україні. За його словами, Захід повинен бути серйозним та діяти негайно. Рінкевичс також звернув увагу на результативну роботу української протиповітряної оборони.
- Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський звинуватив Росію у лицемірстві після масованого ракетного обстрілу України. Він запевнив, що відмови від підтримки українців, як того сподівається Росія, не буде. За його словами, Росія хоче, щоб західні держави втомилися від війни, проте Ліпавський запевнив, що цього не станеться "ні цього року, ні будь-коли".