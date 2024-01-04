Про це 24 Каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк, наголосивши, що ніхто не збирається просто дивитися на те, що коїть Росія.

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Україна нарощує інструменти впливу

Подоляк зазначив, що 2023 рік показав, що Україна має відповідні інструменти, навіть стратегічного впливу, щоб змінити ситуацію на тому чи іншому напрямку. Варто лише згадати події в акваторії Чорного моря й у тимчасово окупованому Криму.

Це чітко говорить і доводить, що в України є сьогодні інструменти набагато більш суттєві щодо впливу на ту чи іншу ситуацію, ніж це було в 22-му чи на початку 23-го року,

– сказав радник голови ОПУ.

Він зауважив, що останні масовані удари Росії були виключно по цивільному населенню. А це абсолютний компонент терористичного геноцидного ведення війни. Тож не може Україна нічого не робити у відповідь. І країни, які підтримують нас, усвідомлюють це.

Тому, наголосив Подоляк, очевидно, що поступово обсяг цієї відповіді буде збільшуватися. А Україна, відповідно, збільшує інструменти впливу.

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Чому важливо перенести війну на територію Росії

Радник голови ОПУ зауважив, що Росія не припинить атакувати наші міста, використовуючи крилаті ракети, чи балістику, щоб, наприклад, нищити Харків, чи бити "Кинджалами" по Києву.

За його словами, у наших партнерів уже є розуміння, що, коли війна буде на території Росії, це пришвидшить трансформаційні наслідки, які її закінчать. А війна зараз уже переноситься на російську територію, зокрема, самим ворожим генштабом, який атакує своїми засобами і Воронеж, і Бєлгород.

Щойно почнеться злам системи Путіна в Російській Федерації, тоді ми з вами будемо говорити, що в нас є можливість правильно фіналізувати цю війну,

– наголосив Подоляк.

Все інше, за словами радника голови ОПУ, ніщо інше як міфи й казки, які не мають жодного стосунку до реальності.

Наслідки для Росії будуть фатальними

Подоляк зауважив, що президент України Володимир Зеленський уже говорив, що ми продовжимо наполегливо розвивати свої далекобійні спроможності, інвестуючи туди достатньо грошей. І робимо це ми разом із партнерами.

Безумовно, Росія буде мати набагато більш фатальні наслідки, ніж їм сьогодні здається,

– наголосив радник голови ОПУ.

Адже, додав він, ніхто не буде продовжувати дивитися на те, що робить Росія. Ми будемо чітко доводити терористичний компонент в її діях. Тому що росіяни відмовилися від атак на військові об'єкти, навіть не так наполегливо атакують критичну інфраструктуру, як торік. Тепер вони б'ють саме по цивільному населенню, а це вже терористичний компонент і відповідні ордери.

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