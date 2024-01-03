Ворог ще спробує тиснути на Україну енергетично. Про це в ефірі телемарафону сказала очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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Небезпека не минула

За словами Гуменюк, слід розуміти, що окупанти не зупиняться у своєму бажанні завдати нашій країні та її населенню якомога більше шкоди. Тому необхідно бути готовими до швидкого реагування на масовані атаки противника та боротьби з їх наслідками.

Посадовиця нагадала, що масовані обстріли можуть спричинити перебої у електропостачанні та водопостачанні, як, наприклад, було вчора у Києві, який атакували кілька десятків ракет.

Також Гуменюк зазначила, що, за даними аналітиків, в Україну йдуть похолодання, а це значить, що ворог, ймовірно, скоче скористатися погіршенням погодних умов для ударів по енергетичних об'єктах.

Полковник підкреслила, що росіяни продовжують нарощувати виробництво та постачання боєприпасів, нехай, і не у тому масштабі, який могли дозволити собі раніше.

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