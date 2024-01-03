Ворог ще спробує тиснути на Україну енергетично. Про це в ефірі телемарафону сказала очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.
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Небезпека не минула
За словами Гуменюк, слід розуміти, що окупанти не зупиняться у своєму бажанні завдати нашій країні та її населенню якомога більше шкоди. Тому необхідно бути готовими до швидкого реагування на масовані атаки противника та боротьби з їх наслідками.
Посадовиця нагадала, що масовані обстріли можуть спричинити перебої у електропостачанні та водопостачанні, як, наприклад, було вчора у Києві, який атакували кілька десятків ракет.
Також Гуменюк зазначила, що, за даними аналітиків, в Україну йдуть похолодання, а це значить, що ворог, ймовірно, скоче скористатися погіршенням погодних умов для ударів по енергетичних об'єктах.
Полковник підкреслила, що росіяни продовжують нарощувати виробництво та постачання боєприпасів, нехай, і не у тому масштабі, який могли дозволити собі раніше.
Масована атака 2 січня: що відомо
- Другу масовану атаку за 5 днів окупанти розпочали із запуску безпілотників увечері 1 січня. Вони запустили 35 "Шахедів" з південно-східного напрямку. Їх усі знищили сили ППО.
- Вранці вже з 16 бомбардувальників ворог випустив по Україні щонайменше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. О 07:30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К. Атакував противник і "Калібрами", і "Іскандерами".
- Загалом Росія використала 99 ракет різних типів. З них 72 вдалося збити українським захисникам. Зокрема, відомо, що усі "Кинджали" були збиті.
- Під ворожим ударом опинилася столиця. Тут у трьох районах вимикали електропостачання та не було води.