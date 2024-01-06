У ніч проти 6 січня загарбники вдарили по житлових будинках у Куп'янську. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала 60-річна жінка.

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Під ударами ворога опинився житловий сектор Куп’янська

Вночі 6 січня ворог продовжував завдавати удари по житловому сектору міста Куп'янська. У ДСНС повідомили, що під удари потрапили будівля навчального закладу та приватні житлові будинки.

За даними служби, під завалами одного домоволодіння знаходилась 60-річна жінка. Їй потрібна була допомога.

Внаслідок обстрілу було зруйновано будинок і рятувальникам довелося деблокувати жінку з-під завалів.



У ДСНС поділилися кадрами визволення літньої жінки з-під завалів.

Рятувальники ДСНС визволили 60-річну жінку з-під завалів: дивіться відео

За даними ДСНС, на ліжку у кімнаті будівлі під зруйнованими конструкціями даху перебувала мешканка оселі. Працівники ДСНС швидко визволили її з-під завалів.

Вони одразу транспортували жінку до автомобіля екстреної медичної допомоги.

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