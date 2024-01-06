В ночь на 6 января захватчики ударили по жилым домам в Купянске. В результате вражеских обстрелов пострадала 60-летняя женщина.

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Под ударами врага оказался жилой сектор Купянска

Ночью 6 января враг продолжал наносить удары по жилому сектору города Купянска. В ГСЧС сообщили, что под удары попали здание учебного заведения и частные жилые дома.

По данным службы, под завалами одного домовладения находилась 60-летняя женщина. Ей нужна была помощь.

В результате обстрела был разрушен дом и спасателям пришлось деблокировать женщину из-под завалов.



В ГСЧС поделились кадрами освобождения пожилой женщины из-под завалов.

Спасатели ГСЧС освободили 60-летнюю женщину из-под завалов: смотрите видео

По данным ГСЧС, на кровати в комнате здания под разрушенными конструкциями крыши находилась жительница дома. Работники ГСЧС быстро вызволили ее из-под завалов.

Они сразу же транспортировали женщину в автомобиль экстренной медицинской помощи.

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