Россия 7 января нанесла удар по городу Кролевец Конотопского района Сумской области. Враг применил дроны и ракету.

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Были дроны и ракета

Россияне запустили по городу ракету и два БПЛА типа "Шахед".

По предварительной информации, повреждены 23 частных дома. Информация о пострадавших уточняется.



Россия нанесла циничный удар / Фото Сумской ОВА

На месте уже работают экстренные службы. Люди получают необходимую помощь.

Россия кроет огнем прифронтовые города