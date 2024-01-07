Россия 7 января нанесла удар по городу Кролевец Конотопского района Сумской области. Враг применил дроны и ракету.
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Были дроны и ракета
Россияне запустили по городу ракету и два БПЛА типа "Шахед".
По предварительной информации, повреждены 23 частных дома. Информация о пострадавших уточняется.
Россия нанесла циничный удар / Фото Сумской ОВА
На месте уже работают экстренные службы. Люди получают необходимую помощь.
Россия кроет огнем прифронтовые города
- В Харькове 6 января раздались взрывы. Враг еще раз применил ракеты против прифронтового города . В общей сложности, по состоянию на 10:07 в области прогремели по меньшей мере два взрыва. По предварительным данным, враг запустил С-300. Известно, что в Белгородской области фиксировали активность Су-34 перед тем, как в Харьковской области прогремели взрывы.
- В Херсонской области во время атаки оккупантов пострадали двое детей . Девятилетние малыши ехали в машине с родителями. Глава Херсонской ОВ Александр Прокудин рассказал, что дети пострадали на дороге между Дарьевкой и Федоровкой. К сожалению, оккупанты только за минувшие сутки 112 раз обстреляли Херсонскую область.
- Днем 7 января в Днепре прогремел взрыв. Ранее сообщалось, что враг направил на город управляемую ракету . Воздушные силы предупредили о воздушной тревоге в Днепропетровской области. Впоследствии появились сообщения о том, что на город следует управляемая ракета.