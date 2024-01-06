В Харькове 6 января раздались взрывы. Враг еще раз применил ракеты против прифронтового города.
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В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области раздалась воздушная тревога. Почти сразу после этого сообщили о первых взрывах. В общем, по состоянию на 10:07 пишут, что в области прогремели по меньшей мере два взрыва.
По предварительным данным, враг запустил С-300. Известно, что в Белгородской области фиксировали активность Су-34 перед тем, как в Харьковской области прогремели взрывы.
Также, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и погибших.
Жителей Харькова и области призывают находиться в укрытиях. Помните, обычная осторожность может спасти жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.
Россияне могут попытаться захватить Купянск снова
- Россияне могут возобновить свои наступательные усилия для захвата Купянска. Похоже, что российские войска имеют благоприятные условия для достижения территориальных достижений в районах, достаточно значимых в оперативном плане.
- Украинские официальные лица заявили, что российские войска преследуют цель захватить Купянск и Боровую в течение зимы 2024 года. Это заставило бы украинские силы покинуть восточный берег реки Оскол в Харьковской области и создало условия для предстоящих наступательных операций России на линии Купянск – Сватово – Кременная.
- В то же время, пока не похоже, что россияне наращивают присутствие своих военных на этом отрезке линии фронта. Кроме того, аналитики Института изучения войны считают, что у россиян недостаточно сил для полноценного широкомасштабного наступления.