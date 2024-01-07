Росія 7 січня завдала удару по місто Кролевець Конотопського району Сумській області дронами та ракетами.

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Були дрони та ракети

Росіяни запустили по місту ракету і два БпЛА типу "Шахед".

За попередньою інформацією, пошкоджено 23 приватних будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.



Росія завдала цинічного удару / Фото Сумської ОВА

На місці вже працюють екстрені служби. Люди отримують необхідну допомогу.

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