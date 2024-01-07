Росія 7 січня завдала удару по місто Кролевець Конотопського району Сумській області дронами та ракетами.
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Були дрони та ракети
Росіяни запустили по місту ракету і два БпЛА типу "Шахед".
За попередньою інформацією, пошкоджено 23 приватних будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Росія завдала цинічного удару / Фото Сумської ОВА
На місці вже працюють екстрені служби. Люди отримують необхідну допомогу.
Росія криє вогнем прифронтові міста
- У Харкові 6 січня пролунали вибухи. Ворог вкотре застосував ракети проти прифронтового міста. Загалом, станом на 10:07 в області пролунало щонайменше два вибухи. За попередньою інформацією, ворог запустив С-300. Відомо, що у Бєлгородській області фіксували активність Су-34 перед тим, як на Харківщині пролунали вибухи.
- У Херсонській області під час атаки окупантів постраждало двоє дітей. Дев'ятирічні малюки їхали в машині з батьками. Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що діти постраждали на дорозі між Дар'ївкою та Федорівкою. На жаль, окупанти тільки за минулу добу 112 разів обстріляли Херсонську область.
- Вдень 7 січня у Дніпрі пролунав вибух. Раніше повідомляли, що ворог спрямував на місто керовану ракету. Повітряні сили попередили про повітряну тривогу в Дніпропетровській області. Згодом з'явились повідомлення про те, що на місто прямує керована ракета.