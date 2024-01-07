Вдень 7 січня у Дніпрі пролунав вибух. Раніше повідомляли, що ворог спрямував на місто керовану ракету.

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У напрямку Дніпра була ракета

Повітряні сили попередили про повітряну тривогу в Дніпропетровській області. Згодом з'явились повідомлення про те, що на місто прямує керована ракета.

Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Дніпра,
– мовилось у повідомленні.

Майже одразу ж повідомили про звуки вибухів у місті. У Дніпропетровській ОВА повідомили, що повітряну ціль знищила наша ППО. Ракету було спрямовано на Дніпровський район.

Ворог постійно обстрілює Дніпропетровщину

  • Росія вдарила по Нікополю вранці 6 січня. На жаль, окупанти вбили та поранили мирних мешканців. Вороги атакували місто у Дніпропетровській області з артилерії. Росія й напередодні, ввечері 5 січня, обстріляла з важкої артилерії Марганецьку громаду на Нікопольщині.
  • Росія вночі проти 1 січня запустила рекордну кількість "Шахедів" по Україні. На Дніпропетровщині безпілотник влучив у одне із підприємств. Дрони збивали у Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах. Один із них приземлився на підприємство. Пожежу там гасили протягом години.
  • Вдень 26 грудня Повітряні сили попередили, що російські окупанти запустили ракети у напрямку Дніпра. Згодом на території Дніпропетровщини пролунали вибухи. Людей просили перебувати в укриттях цивільного захисту