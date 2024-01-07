Вдень 7 січня у Дніпрі пролунав вибух. Раніше повідомляли, що ворог спрямував на місто керовану ракету.

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У напрямку Дніпра була ракета

Повітряні сили попередили про повітряну тривогу в Дніпропетровській області. Згодом з'явились повідомлення про те, що на місто прямує керована ракета.

Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Дніпра,

– мовилось у повідомленні.

Майже одразу ж повідомили про звуки вибухів у місті. У Дніпропетровській ОВА повідомили, що повітряну ціль знищила наша ППО. Ракету було спрямовано на Дніпровський район.

Ворог постійно обстрілює Дніпропетровщину