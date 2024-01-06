Вороги атакували місто у Дніпропетровській області з артилерії. Росія й напередодні, ввечері 5 січня, обстріляла з важкої артилерії Марганецьку громаду на Нікопольщині.

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Росія вдарила по Нікопольщині

Росіяни вбили 45-річного чоловіка та поранили 16-річну дівчинку і чоловіка 66 років,

– розповів очільник Дніпропетровської ОВА.

За словами Сергія Лисака, внаслідок атаки ворогів у місті пошкоджені:

13 приватних будинків,

6 господарських споруд,

декілька автівок, лінія електропередач, газогін.

Інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється,

– розповіла влада.

Які наслідки атаки на Нікопольщині / Фото Сергія Лисака

Останні атаки по Дніпропетровщині: коротко