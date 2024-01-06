Вороги атакували місто у Дніпропетровській області з артилерії. Росія й напередодні, ввечері 5 січня, обстріляла з важкої артилерії Марганецьку громаду на Нікопольщині.
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Росія вдарила по Нікопольщині
Росіяни вбили 45-річного чоловіка та поранили 16-річну дівчинку і чоловіка 66 років,
– розповів очільник Дніпропетровської ОВА.
За словами Сергія Лисака, внаслідок атаки ворогів у місті пошкоджені:
- 13 приватних будинків,
- 6 господарських споруд,
- декілька автівок, лінія електропередач, газогін.
Інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється,
– розповіла влада.
Які наслідки атаки на Нікопольщині / Фото Сергія Лисака
Останні атаки по Дніпропетровщині: коротко
- Росія атакувала Дніпропетровську область ввечері 5 січня – вороги вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольщини. На щастя, люди вціліли.
- У цей же день Росія вдарила ракетою по Криворізькому району, тричі з артилерії та 4 дронами-камікадзе – по Нікопольщині. У Нікополі зайнялися два приватні будинки – пожежі загасили. Проте вороги знищили один будинок та 5 – пошкодили, побили лінію електропередач та газогін. Тоді ж у Марганецькій громаді загорівся дачний будинок.
- Вночі проти 5 січня вороги вдарили 6 "Шахедами" по Криворізькому районі. Уламки впали на територію неробочого підприємства. На щастя, люди цілі.