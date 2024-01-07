На жаль, рятувальники повідомили, що в селі Рівне знайшли тіло дитини. Пошукові роботи тривають, під завалами можуть перебувати люди – в тому числі й діти.
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Моторошні кадри руйнувань
Вдень 6 січня російська армія вдарила по приватному будинку у селі Рівне Покровського району. Відомо, що там проживала родина з 6 осіб – в тому числі й діти. Наразі рятувальники вилучили тіло однієї дитини з з-під завалів. За словами місцевих, це була дівчинка.
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На місці влучання нічого не лишилося – лише суцільні руїни. Приліт був прямо в будинок. На місці, де колись був дім, утворився кратер.
Від будинку в Покровському районі не лишилося нічого / Фото Суспільне Донбас
Під завалами може перебувати ще п'ятеро людей, з них двоє дітей. Працівники ДСНС продовжують працювати на місці влучання.
Пошукові роботи на місці удару тривають / Фото Суспільне Донбас
Російські обстріли Покровська
- Російська армія 6 січня декілька разів атакувала Покровськ Донецької області. Вперше це сталося вночі – тоді зафіксували два прильоти по двох адмінбудівлях. Внаслідок атаки ракетами С-300 спалахнули гараж та автомобілі.
- Пізніше, вже після 16:07 6 січня Росія знову вдарила по Покровську. Цього разу – по приватному секторі. Своєю атакою ворог зруйнував 6 будинків. ДСНС врятувала 1 особу, вилучено тіло жінки. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 осіб, з них 2 дітей.
- У вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки Росії на Покровськ загинуло понад 10 людей, серед яких були діти. Президент зазначив, що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться.