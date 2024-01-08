Про це в ефірі телемарафону повідомив Ігор Терехов. Він також наголосив, що дитяча залізниця є серцем Харкова, передає 24 Канал.

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Ворог атакував дитячу залізницю

Як повідомив Терехов, напередодні російська ракета прилетіла у приватний сектор поряд з адміністративною будівлею, а під час масованої атаки 8 січня під удар потрапила будівля професійно-технічного училища та дитячої залізниці "Мала Південна".

Дитяча "Мала Південна" залізниця – це символ Харкова. Тому шукатимемо можливості для відновлення пошкодженої будівлі,

– заявив Терехов.

Водночас він додав, що спочатку у Харкові займатимуться відновленням житлового фонду, забезпеченням харків'ян тепло-, водо- та електропостачанням.

В Укрзалізниці додали, що атака 8 січня вкотре продемонструвала, ким насправді є ворог. Там додали, що під час обстрілу дитячої залізниці ніхто не постраждав.

Обстріл росіянами дитячої залізниці у Харкові зайвий раз нагадує, з ким ми воюємо.

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"Тривають відновлювальні роботи й дитяча залізниця у Харкові обов'язково повернеться, а дипломатичні рейси продовжують везти до України союзників, щоб ті наочно бачили, кого вважає своєю ціллю ворог", – мовиться у повідомленні.

Довідка. Дитяча залізниця "Мала Південна" – це структурний підрозділ регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця", який займається вихованням молодих залізничників, навчає їх теорії та практики функціонування залізничного господарства, а також допомагає їм у подальшій профорієнтації.

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