Зранку у Дніпропетровській області пролунала серія потужних вибухів. Відомо, що ворог атакував область балістичними ракетами, а також "Кинджалом".

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Які наслідки ракетної атаки в Новомосковську

Після ракетного удару в Новомосковську виникла пожежа, її вже локалізували. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто.

У місті, попередньо, 24 постраждалих. З них п'ятеро – діти. Хлопчики 4 і 8 років. Та дівчата 11, 16 та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.