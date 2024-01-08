Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко зазначив, що наразі відомо про влучання ракет у житлові райони. Зокрема, на відкриті території, що поруч із будинками.

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У Запоріжжі пролунало 5 вибухів

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару російських окупантів. У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили про вибухи на Запоріжжі. На жаль, не обійшлося без постраждалих.

Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих – чоловіка та жінку. Інформація попередня та може доповнюватися,

– зазначив Юрій Малашко.

Станом на зараз на місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби. Деталі щодо вибухів з'ясовують.

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