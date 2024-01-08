Повітряні сили попереджали про пуски ракет різних типів. Зокрема, на Кривий Ріг ворог спрямував балістичні ракети, які запустив з тимчасово окупованого Криму, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи у Кривому Розі

У Повітряних силах попередили, що окупанти запустили ракети балістичного типу у напрямку Кривого Рогу. Вже за кілька хвилин у місті пролунали потужні вибухи.

Голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул закликав містян бути в укриттях, поки не пролунає відбій повітряної тривоги.

Масована ракетна атака на Кривий Ріг. Не ігноруємо повітряну тривогу. Дотримуємося інформаційної гігієни,

– закликав Вілкул.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Повітряні сили також повідомили, що у напрямку Дніпра росіяни запустили аеробалістичну ракету типу "Кинджал". Згодом у ЗСУ уточнили, що ракета курсує на Кривий Ріг.

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