Воздушные силы предупреждали о пусках ракет разных типов. В частности, в Кривой Рог враг направил баллистические ракеты, которые запустил из временно оккупированного Крыма, передает 24 Канал.

Воздушная тревога по всей Украине: враг запускает ракеты из авиации

Что известно о взрывах в Кривом Роге

В Воздушных силах предупредили, что оккупанты запустили ракеты баллистического типа в направлении Кривого Рога. Уже через несколько минут в городе прогремели мощные взрывы.

Глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул призвал горожан быть в укрытиях, пока не прозвучит отбой воздушной тревоги.

Массированная ракетная атака в Кривой Рог. Не игнорируем воздушную тревогу. Соблюдаем информационную гигиену,

– призвал Вилкул.

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Воздушные силы также сообщили, что в направлении Днепра россияне запустили аэробаллистическую ракету типа "Кинжал". Впоследствии в ВСУ уточнили, что ракета курсирует на Кривой Рог.

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