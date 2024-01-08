Росія зранку 8 січня вдарила по Україні. Відомо про влучання у Кривому Розі.

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Ворог бив по мирних людях

Внаслідок атаки на Кривий Ріг пошкоджені торгівельний центр та понад два десятки приватних будинків.

Крім цього, 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані.

Загалом, ворог не залишає у спокої Дніпропетровщину. Крім Кривого Рогу, Росія також поцілила у Лозуватську громаду та Новомосковськ. У Лозуватській громаді загинула 62-річна жінка.

У Новомосковську виникла пожежа, її вже локалізували. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, яка проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка та авто.

У місті, попередньо, 24 постраждалих. З них п'ятеро – діти. Хлопчики 4 і 8 років. Та дівчата 11, 16 та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості,

– мовиться в повідомленні.