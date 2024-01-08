Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
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Атака по Запоріжжю
О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару російських загарбників. Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів.
У Запорізькій ОВА повідомляли про влучання ракет у житлові райони. Зокрема, на відкриті території та поруч із будинками.
Станом на 08:00 повідомили про двох постраждалих – чоловіка та жінку. На місцях працюють оперативні та рятувальні служби.
Згодом о 08:34 у Запорізькій ОВА повідомили про відбій повітряної тривоги.
Станом на 09:29 кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.
О 10:14 Юрій Малашко в ефірі телемарафону розповів, що кількість постраждалих збільшилася до п'яти. Одна людина перебуває у важкому стані.
У нас уже 5 осіб, які постраждали – чотири чоловіки та одна жінка,
– зазначив очільник Запорізької ОВА.
Внаслідок атаки вибито вікна у дев'яти багатоповерхових будинках, а також пошкоджено п'ять будівель приватного сектору. Наразі на місцях працюють комунальні служби.
Атака Росії по території України: що відомо
- Зранку 8 січня під ударом російського ракетного обстрілу опинився Новомосковськ в Дніпропетровській області. Там пролунала серія потужних вибухів. Відомо, що ворог атакував область балістичними ракетами, а також "Кинджалом". Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Глава Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак додав, що унаслідок атаки пошкоджено три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка та авто. Відомо, що є постраждалі.
- Водночас внаслідок ворожої атаки у Хмельницькому пролунало щонайменше 6 вибухів. Заступник начальника Хмельницької ОВА повідомляв, що в області працювала протиповітряна оборона. На місці подій перебувають усі необхідні служби.
- Окупанти також завдали 4 удари по Харкову. Вибухи у місті пролунали близько о 7 ранку. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що одна з ракет влучила у приватний будинок у місті Зміїв. Також на місці атаки зафіксували загоряння. Відомо про двох постраждалих та одну загиблу.
- Крім того, відомо про влучання у Кривому Розі. Внаслідок атаки пошкоджені торгівельний центр та понад два десятки приватних будинків. Відомо, що 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані.