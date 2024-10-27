Так, партизани зафіксували останні російські військові судна у Стрілецькій бухті Севастополя. Про це повідомили у телеграм-каналі руху "Атеш" та показали відповідні кадри.

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Які судна перебувають в бухті Севастополя

У Стрілецькій бухті агенти зафіксували 3 бойові катери, буксир "СБ-36" та рятувальний корабель "Шахтар". Усі судна активно використовують окупанти у військових цілях. Однак це лише блякла тінь того флоту, який базувався тут до початку активних та результативних ударів Сил оборони України,

– йдеться у повідомленні.

За словами партизанів, зібрана інформація є дуже великою цінністю для української армії. Вона буде використана для знищення залишків окупаційного флоту.

Російські кораблі у Стрілецькій бухті / Фото "Атеш"

До слова, нещодавно у Росії визнали, що передислокували свій Чорноморський флот з анексованого Криму. Це сталося через загрозу з боку українських дронів. Інших подробиць передислокування Чорноморського флоту окупант не навів.