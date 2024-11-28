Однако так называемый глава Кремля сейчас не имеет возможности помочь своему союзнику – сирийскому диктатору Башару Асаду. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

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Путин вряд ли сможет помочь

Сергей Грабский отметил, что вряд ли у Путина есть человеческие и технические ресурсы, чтобы предоставить их Башару Асаду. В середине 2024 года 90% сухопутных войск России уже были привлечены тем или иным образом в боях на территории Украины и в Курской области. В гарнизонах, которые размещаются по местам дислокации, в частности, на Кольском полуострове, остается по 10 – 12% личного состава.

Могут быть привлечены подразделения, которые не участвуют в боевых действиях на территории Украины, но их совсем немного. Они выполняют задачи по прикрытию других участков границы.

В частности, должны пугать НАТО в районе стран Балтии, в Финляндии, прикрывать границы на Закавказье, где расположены российские войска, в частности, в Армении. Удерживать базы на временно оккупированной территории Грузии, в Центральной Азии, в частности, в Таджикистане. Несмотря на большое количество войск Путину нечем поделиться с его верным подданным вассалом Башаром Асадом,

– объяснил военный эксперт.

Даже если бы Путин имел ресурсы, чтобы помочь, есть большой вопрос, каким образом они могут быть переброшены в Сирию. Вряд ли России позволят перебрасывать военную технику и вооружение через Босфор и Дарданеллы. Также будет большая проблема организовать воздушный мост самолетами. Есть сомнения, как их туда доставлять, позволит ли Турция пролет военных самолетов через свою территорию.