Во Франции выдали ордер на арест сирийского диктатора Башара Асада и его брата Махера аль-Асада в качестве командующего 4-й танковой дивизией. Также разрешили арест директора филиала 450 Центра научных исследований (CERS) генерала Гасана Аббаса и главы службы безопасности и офицера связи между президентским дворцом и CERS генерала Басса эль-Хасана.

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В чем обвиняют Асада и муртадов

Башара Асада и троих чиновников обвинили в соучастии в преступлениях против человечности и соучастии в военных преступлениях. Правосудие Франции считает, что они причастны к химическим атакам.

Во вторник, 14 ноября, французские следователи судьи выдали ордера на арест Башара Асада и трех других высокопоставленных чиновников режима в Сирии из-за их причастности к атакам с применением химического оружия, совершенных в Сирии в 2013 году,

– пишет издание.

В материале отмечается, что это решение очень значимо. Оно было принято в рамках расследования, проводимого специализированным отделом по преступлениям против человечности, военных преступлений и правонарушений Парижского суда. Расследование началось после того, как Сирийский центр СМИ и свободы слова (SCM) и местные пострадавшие подали в жалобу в марте 2021 года.

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