У Франції видали ордер на арешт сирійського диктатора Башара Асада та його брата Махера аль-Асада як командувача 4-ї танкової дивізії. Також дозволили арешт директора філії 450 Центру наукових досліджень (CERS) генерала Гасана Аббаса та глави служби безпеки й офіцера зв'язку між президентським палацом і CERS генерала Басам ель-Хасана.

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У чому звинувачують Асада та посіпак

Башара Асада та трьох високопосадовців звинуватили у співучасті у злочинах проти людяності та співучасті у воєнних злочинах. Правосуддя Франції вважає, що вони причетні до хімічних атак.

У вівторок, 14 листопада, французькі слідчі судді видали ордери на арешт Башара Асада і трьох інших високопосадовців режиму в Сирії через їхню причетність до атак із застосуванням хімічної зброї, скоєних у Сирії 2013 року,

– пише видання.

У матеріалі зауважується, що це рішення є дуже значущим. Воно було ухвалене в рамках розслідування, що проводиться спеціалізованим відділом зі злочинів проти людяності, воєнних злочинів та правопорушень Паризького суду. Розслідування почалося після того, як Сирійський центр ЗМІ та свободи слова (SCM) та місцеві постраждалі подали у скаргу у березні 2021 року.

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