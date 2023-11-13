Американські військові завдали ударів по сходу Сирії 12 листопада. Про це йдеться у заяві міністра оборони Ллойда Остіна на сайті Пентагону щодо додаткових військових ударів США в Сирії, інформує 24 Канал.
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Що відомо про удари з боку США
У заяві міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що об'єкти у Сирії використовуються КВІР і афілійованими з Іраном групами, у відповідь на безперервні атаки на американський особовий склад в Іраку та Сирії.
Остін зазначив, що удари були завдані по об'єктах поблизу міст Абу-Камаль і Маядін.
Президент США Джо Байден не має вищого пріоритету, ніж безпека американського персоналу, і він керував сьогоднішньою акцією, щоб чітко дати зрозуміти, що Сполучені Штати будуть захищати себе, свій персонал і свої інтереси,
— йдеться у заяві.
Наслідки атаки
Чиновники оборони США повідомляють, що щонайменше шість проіранських бійців були вбиті під час ударів США по східній Сирії.
Усі загиблі були на одному з двох місць, які постраждали під час ударів.
Сирійська обсерваторія з прав людини, яка моніторить за станом війни, повідомила про вісім загиблих, включно з "принаймні одним громадянином Сирії та Іраку".
Що цьому передувало
- 23 жовтня бойовики намагалися атакувати безпілотниками американську військову базу у Сирії. Удар завдали бойовики угруповання "Ісламський рух Іраку".
- Цю атаку згодом підтвердив представник Пентагону генерал Патрік Райдер. За його словами, американським військам вдалося збити два дрони ворога, при цьому військові США не постраждали.
- Пентагон атакував військовий об'єкт проіранських терористів на сході Сирії. Збройні сили США влучили по сховищу зброї бойовиків.