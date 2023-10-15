Армія Ізраїлю відклала наземну операцію у Секторі Гази на тлі проблем з евакуацією мирного населення і погроз Ірану вступити у війну. Детальніше про загрозу ескалації на Близькому Сході розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Іран погрожує вступити у війну проти Ізраїлю

Іран попередив Ізраїль, що втрутиться у війну, якщо ЦАХАЛ розпочне наземну операцію в Секторі Гази. Про це повідомляє американське видання Axios із посиланням на два дипломатичних джерела.

Відомо, що напередодні міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан зустрівся з лідером ХАМАС Ісмаїлом Ганією в Катарі.

За підсумками зустрічі ХАМАС повідомив, що Іран оцінив атаку палестинських бойовиків на Ізраїль минулої суботи як "історичну перемогу", яка завдала поразки ізраїльській окупації палестинської території.

Також під час цієї зустрічі учасники "погодилися продовжувати співпрацю" для досягнення "цілей" ХАМАС. Варто зазначити, що і ХАМАС, і Іран офіційно декларують своїм пріоритетом у зовнішній політиці знищення держави Ізраїль.

Тим часом, як пише видання Axios, Іран надіслав повідомлення Ізраїлю через ООН, в якому наголосив, що не хоче подальшої ескалації конфлікту, але втрутиться, якщо ізраїльська операція в Газі продовжиться.

На цьому тлі вже ізраїльська сторона звинуватила Іран у спробі відкрити другий фронт війни з боку Сирії. У МЗС Ізраїлю запевняють, що іранці активно діють у Сирії, розміщуючи там озброєння і готуючись до ескалації.

Ця заява прозвучала на тлі того, що в ніч на 15 жовтня Ізраїль завдав ракетного удару по сирійському аеропорту Алеппо. Видання The Times of Israel повідомляє, що військові атакували аеропорт міста Алеппо на півночі Сирії вдруге за тиждень.

Це стало відповіддю на запуск по Ізраїлю двох ракет з боку Сирії. Повідомляється, що внаслідок удару ЦАХАЛ аеропорт було виведено з ладу. Пізніше міноборони Сирії підтвердило цю інформацію.

Тож, попри заклики до стриманості, Сирія все ж намагається дестабілізувати ситуацію в Ізраїлі, який відбивається від нападу ХАМАС.

Водночас Ізраїль запровадив 4-кілометрову заборонену зону на кордоні з Ліваном після того, як з ліванської сторони почастішали атаки з артилерії та навіть ракетні атаки.

ЦАХАЛ офіційно закликав мирних жителів бути особливо обережним поблизу кордону з Ліваном. Такі застороги цілком виправдані, адже напередодні і ліванська Хезболла заявила, що готова вступити у війну проти Ізраїлю.

Як США намагаються не бути втягнутими у війну

На тлі нових погроз у бік Ізраїлю США відправили до східного Середземномор'я другу авіаносну групу на чолі з USS Eisenhower, щоб стримати Іран та Хезболлу від втручання в конфлікт Ізраїля та ХАМАС. Про це офіційно заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Низка експертів запевняє, що у разі розширення війни, а особливо у разі прямого залучення у війну Ірану, США також будуть втягнуті в неї.

Саме тому, держсекретар США Ентоні Блінкен, під час розмови з китайським колегою Ван Ї, закликав Пекін використати свій вплив на Близькому Сході, щоб запобігти нападу інших держав чи угруповань на Ізраїль.

Відомо, що Китай підтримує тісні стосунки з Іраном і допоміг Тегерану в досягненні дипломатичної розрядки напруженості з Саудівською Аравією на початку цього року.

Але, згідно із заявою МЗС Китаю, Пекін не може однозначно засудити терористичні атаки ХАМАС. Натомість очільник МЗС Китаю Ван Ї закликав США взяти на себе провідну роль для просування політичних рішень.

Чому Ізраїль відклав наземну операцію в Секторі Гази

Видання NYT раптом повідомило, що Ізраїль готувався провести наземну операцію в Секторі Гази в ці вихідні, але її довелось відкласти на кілька днів через погодні умови. Нібито негода завадила б пілотам й операторам БпЛА забезпечувати повітряне прикриття сухопутним військам.

Однак в ЦАХАЛ все одно стверджують, що ізраїльські військові готуються незабаром вторгнутись в Сектора Гази, аби знищити вищу політичну та військову ієрархію ХАМАС, яка причетна до нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Відкладання наземної операції може бути повʼязане не лише з погодою. Аби уникнути жертв серед цивільних палестинців, військові Ізраїлю закликали їх прямувати на південь території, який, як очікується, не буде центром початкової фази вторгнення. І тут також є дуже складна ситуація.

По-перше , ЦАХАЛ запевняє, що бойовики ХАМАС блокують евакуацію населення Сектора Гази. Мовляв, наразі сотні тисяч палестинців вже рухаються на південь, але їм заважають численні блокпости ХАМАС, які заважають руху транспорту, а подекуди взагалі його зупиняють.

, ЦАХАЛ запевняє, що бойовики ХАМАС блокують евакуацію населення Сектора Гази. Мовляв, наразі сотні тисяч палестинців вже рухаються на південь, але їм заважають численні блокпости ХАМАС, які заважають руху транспорту, а подекуди взагалі його зупиняють. По-друге, голова Палестинської автономії Махмуд Аббас поговорив з президентом США Джо Байденом і заявив, що категорично виключає евакуацію палестинців з Сектору Гази.

Хоча, варто додати, що Аббас не має жодної влади в Секторі Гази, він керує на Західному березі, а в Секторі Газа владу давно захопили бойовики ХАМАС. Але питання переселення сотень тисяч палестинців постає все більш гостро. Наприклад, Єгипет не хоче приймати біженців до себе, побоюючись сплеску радикалізму.

По-третє, і арабські країни, і західні партнери Ізраїлю ставлять собі питання – хто буде керувати Газою після знищення ХАМАС, як це декларує ЦАХАЛ?

Ізраїль звісно може відновити прямий контроль над територією, як він це робив з 1967 до 2005 року, але це означатиме управління численним, вороже налаштованим населенням з одного боку, а з іншого – це відкриє ще більшу можливість масштабної війни на Близькому Сході, адже це сприйматиметься, як ще більше пригнічення палестинців.

Хоча є й інший варіант – передати владу в Газі Палестинській адміністрації на чолі з Аббасом, яка управляє частинами Західного берега річки Йордан. Так і було до 2007 року, коли ХАМАС захопив владу.

Тож, схоже, що війна в Ізраїлі може обернутися дійсно багатомісячною кривавою операцією з невідомими наслідками