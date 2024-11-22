Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Дивіться також В YASNO пояснили, чому графіки відключень постійно змінюються

Коли не буде світла 23 листопада

23 листопада час застосування і обсяг обмежень будуть такими: 8:00 – 22:00 – одна черга відключень,

– ідеться в повідомленні.

В Укренерго нагадали, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках місцевого обленерго.

Також енергетики традиційно закликали не вмикати кілька потужних приладів одночасно, щойно з'явиться світло. Слід трохи почекати – це убезпечить вас від можливого повторного відключення.

"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – запевнили в Укренерго.

Цікаво! Як заживити холодильник через зарядну станцію – ми писали тут. А ще 24 Канал має аналітичний матеріал щодо того, як мобільні оператори готуються до зими.