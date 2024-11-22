Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Когда не будет света 23 ноября

23 ноября время применения и объем ограничений будут такими: 8:00 – 22:00 – одна очередь отключений,

– говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений можно узнать на сайте и официальных страницах местного облэнерго.

Также энергетики традиционно призвали не включать несколько мощных приборов одновременно, как только появится свет. Следует немного подождать – это обезопасит вас от возможного повторного отключения.

"Причина временного введения ограничений – повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – заверили в Укрэнерго.

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