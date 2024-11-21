Детали передает 24 Канал со ссылкой на пост СЕО YASNO Сергея Коваленко.

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В чем причина изменения графиков в течение дня

Сегодня был сложный день для энергосистемы. Как вы могли заметить, утром из-за обстрелов применяли экстренные отключения вне графика. Позже произошло много изменений в графиках, а ограничения увеличили до 3 очередей из 6, то есть до половины потребителей. Некоторые группы оставались без света почти 7 часов. Если у вас отключение продолжалось еще дольше, стоит обратиться к своему оператору системы распределения (ОСР), ведь это, вероятно, уже аварийная ситуация. И да, погода сегодня не помогает,

– написал Коваленко.

Он признал, что постоянно мониторить графики неудобно, но необходимо. Укрэнерго корректирует их в течение дня, а постоянные атаки на энергосистему и масштабные ремонтные работы не позволяют рассчитывать на стабильный прогноз даже на несколько дней вперед.

"Не забывайте о существовании графика вероятных отключений на неделю. Он доступен на сайте, в ботах и приложении. Именно на его основе формируются фактические графики на текущий день. Что это значит? Фактический график не противоречит вероятному, а значит, в последнем указаны временные промежутки, когда свет должен быть гарантирован. Да, этих слотов меньше, чем хотелось бы, и они действуют только при условии отсутствия экстренных отключений. Последние возможны в случае обстрелов или серьезных изменений в работе энергосистемы", – объяснил представитель компании.

Коваленко добавил, что можно настроить оповещения в ботах и приложениях, чтобы быть в курсе изменений. А еще – следить за официальными каналами, в частности Минэнерго и Укрэнерго, а также за своим ОСР и поставщиком. Если есть возможность – можно заплатить за свет заранее, если нет – то просто вовремя оплачивать счета.

Напомним, для Киева и Днепра изменилась система оповещения об отключениях. 24 Канал подробно расписал, где искать графики отключений для этих городов и как работает новая система.