Деталі передає 24 Канал з посиланням на допис СЕО YASNO Сергія Коваленка.

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У чому причина зміни графіків протягом дня

Сьогодні був складний день для енергосистеми. Як ви могли помітити, зранку через обстріли застосовували екстрені відключення поза графіком. Пізніше відбулося багато змін у графіках, а обмеження збільшили до 3 черг із 6, тобто до половини споживачів. Деякі групи залишалися без світла майже 7 годин. Якщо у вас відключення тривало ще довше, варто звернутися до свого оператора системи розподілу (ОСР), адже це, ймовірно, вже аварійна ситуація. І так, погода сьогодні не допомагає,

– написав Коваленко.

Він визнав, що постійно моніторити графіки незручно, але необхідно. Укренерго коригує їх протягом дня, а постійні атаки на енергосистему та масштабні ремонтні роботи не дозволяють розраховувати на стабільний прогноз навіть на кілька днів наперед.

"Не забувайте про існування графіка ймовірних відключень на тиждень. Він доступний на сайті, у ботах і застосунку. Саме на його основі формуються фактичні графіки на поточний день. Що це означає? Фактичний графік не суперечить ймовірному, а отже, в останньому зазначені часові проміжки, коли світло має бути гарантовано. Так, цих слотів менше, ніж хотілося б, і вони діють лише за умови відсутності екстрених відключень. Останні можливі у разі обстрілів чи серйозних змін у роботі енергосистеми", – пояснив представник компанії.

Коваленко додав, що можна налаштувати сповіщення в ботах і застосунках, щоб бути у курсі змін. А ще – слідкувати за офіційними каналами, зокрема Міненерго і Укренерго, а також за своїм ОСР та постачальником. Якщо є змога – можна заплатити за світло наперед, якщо ні – то просто вчасно сплачувати рахунки.

Нагадаємо, для Києва та Дніпра змінилася система оповіщення про відключення. 24 Канал докладно розписав, де шукати графіки відключень для цих міст, і як працює нова система.