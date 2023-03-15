Асад приземлился в московском аэропорту Внуково вечером 14 марта, пишет 24 Канал. Асада встретил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов.

Смотрите также Там все помнят: в Сирии забросали камнями российскую Z-технику

Асад прибыл в Кремль для встречи с Путиным

Переговоры Владимира Путина с главой сирийского государства должны пройти в Кремле 15 марта.

"Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее", – говорится в заявлении Кремля.

Встреча запланирована на 15 марта специально, ведь в эту дату в 2011 году началось восстание в Сирии. До этого Путин и Асад встречались в сентябре 2021 года в Москве.

Этот визит сирийского президента первый с начала полномасштабной войны в Украине и после крупных землетрясений на территории Сирии.

Во время возложения цветов к могиле неизвестного солдата с Асадом произошел конфуз почти, как с бывшим украинским президентом-беглецом Виктором Януковичем. Сирийский диктатор не понял, что делать с венком и зачем-то попытался его выхватить у почетного караула.

Асад попал в конфуз с венком в Москве: видео

Россия – основной союзник режима Асада, оказывая ему разнообразную поддержку, в том числе для противостояния оппонентам из ООН.

Кремль помог Асаду вернуть значительную часть находящейся под контролем оппозиции территории. Для этого были применены воздушные бомбардировки сил противника и обычных районов, не подконтрольных режиму Асада.

За 12 лет конфликта на территории Сирии погибли около 500 тысяч человек.

В Москву должен прилететь Си Цзиньпин