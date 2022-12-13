Сирийцы продемонстрировали свое истинное отношение к российской армии, которая уничтожала их страну, а теперь продолжает это делать с Украиной.

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Что случилось

Жители одного из населённых пунктов Сирии заметили колонну российской военной техники с буквами Z и флагами страны-террористки. Когда колонна проходила мимо, сирийцы начали бросать в нее камни.

Таким образом, они показали, что презирают и ненавидят российских военных, которые убили тысячи сирийцев и превратили их города в руины. Напомним, что для того чтобы удержать авторитарный режим Асада, Россия использовала в Сирии химическое оружие, обстреливала жилые дома и больницы.

Сирийцы забросали камнями русскую технику: смотрите видео

Как Россия использует Сирию в войне против Украины