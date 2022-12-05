Общественный вещатель ТРК Kan-11 со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что Россия просит Израиль не препятствовать передаче ее "оборонительного оборудования" из Сирии в Украину.
Кстати Есть секреты, – президент Израиля объяснил, почему его страна не передает Украине ПВО
Отношения между Израилем и Россией стали напряженными
Сообщается, что израильские и российские официальные лица в последние дни разговаривали по вышеупомянутому вопросу.
Издание напоминает, что Израиль и Россия давно координируют свои действия в сирийском воздушном пространстве во избежание каких-либо столкновений. Однако отношения между странами стали напряженными после вторжения России в Украину в начале этого года.
Отмечается, что Израиль нанес сотни ударов по Сирии с целью помешать Ирану создать там военный плацдарм и прекратить поставки современного оружия ливанской террористической группировке "Хезболла", являющейся марионеткой Ирана.
В то же время Россия предоставила тысячи военных и военную технику своему союзнику Сирии, поскольку режим борется за подавление гражданской войны.
Россия начала сокращать свои силы в Сирии
В октябре появилась информация, что Россия начала сокращать свои силы в Сирии на фоне ограничений поставок во время войны в Украину. Дамаск перестал получать системы ПВО С-300, являвшиеся основной угрозой для операций ВВС Израиля в Сирии.
Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь и соблюдает строгую политику непредоставления оружия Украине после вторжения России 24 февраля. Одной из главных причин такой политики Иерусалима есть стратегическая потребность Израиля сохранить свободу операций в Сирии.
Как отмечает издание, в последнее время Иерусалим, похоже, стал более привержен идее поставки оборонного оборудования, поскольку Иран поставляет Кремлю ударные беспилотники.
Непонятно, сменит ли курс на войну вероятный новый премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Как Украина реагирует на принципиальную позицию Израиля
- Президент Владимир Зеленский в сентябре выразил удивление, что Израиль не помогает Украине, несмотря на тесные связи обеих стран. Глава государства уверен, что гражданское общество Израиля поддерживает Украину, однако в Иерусалиме нет политической воли.
- После того, как Россия начала атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе, Киев официально обратился в Израиль за военной помощью. Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что его страна не будет предоставлять Украине оружие.
- В то же время в СМИ появилась информация, что Израиль может передавать Украине разведывательные данные по иранским дронам-камикадзе. Кроме того, частные израильские компании помогают Украине спутниковыми данными о позициях российских войск.
- В Израиле сообщили, что готовы поставлять оружие Украине, если Иран передаст России баллистические ракеты. В ВСУ положительно отреагировали на новости из Иерусалима, отметив, что Израиль является лидером рынка оружия.