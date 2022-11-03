Соответствующую информацию вечером 3 ноября сообщила глава Центральной избирательной комиссии Израиля Орли Адас. По ее данным, блок экс-премьера набрал большинство голосов в парламенте.

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На выборах в Израиле победил блок Нетаньяху

Блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 места в Кнессете,

– заявила Адас.

Следует отметить, что для большинства необходимо 61 место. По данным Центральной избирательной комиссии Израиля, голоса распределили между собой:

"Ликуд" – 32 мандата;

"Еш Атид" – 24;

"Религиозный сионизм" – 14;

"Национальное единство" – 12;

ШОС – 11;

"Ехадут ха-Тора" – 7;

"Наш дом Израиль" – 6;

РООМ – 5;

"Ходаш-Тоаль"– 5;

"Авода" – 4.

Такой результат позволит Нетаньягу создать коалицию, ведь всего в парламенте 120 мест. Уже известно, что 32 места получила непосредственно партия экс-премьера "Ликуда", еще 32 вместе его союзники: "Религиозный сионизм", ШАС и "Яхадут ха-Тора".

Нынешний премьер уже поздравил Нетаньяху

Нынешний премьер Израиля Яир Лапид уже поздравил экс-премьера Биньямина Нетаниягу с победой на внеочередных парламентских выборах.

Израиль выше любых политических соображений, и я желаю Нетаньяху успеха ради народа Израиля и нашего государства,

– заявил Лапид.

Он также рассказал, что уже проинструктировал все подразделения офиса Премьер-министра подготовиться к передаче власти.

Что известно о позиции Нетаньяху по отношению к Украине

Израиль не предоставляет Украине оружие, однако страна заявляла о передаче Киеву разведданных об иранских дронах-камикадзе.

В октябре 2022 года экс-премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что считает нынешнюю политику Израиля в отношении украинско-российской войны "благоразумной".

Тогда политик выступил против поставок оружия нашему государству. Причиной назвал то, что переданная Украине военная техника может попасть в Иран. С этой страной у Иерусалима давний конфликт.

Однако заместитель Директора Центра восточных исследований Сергей Данилов рассказал, что у Нетаньяху действительно тесные отношения с Владимиром Путиным. Ведь с ним экс-чиновник встречался гораздо чаще, чем с лидером Соединенных Штатов.

Комментируя возвращение Нетаньяху, политолог Андрей Вигиринский написал, что в социально-економической повестке дня Израиля нет Украины. Подробнее о влиянии выборов на помощь Украине читайте по ссылке.

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