О лидерстве Нетаньяху свидетельствуют данные эксзитполов. Однако официальные результаты выборов должны быть опубликованы в среду 2 ноября.
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Результаты эксзитполов
- Партия Нетаньяху "Ликуд" набирает 30 мандатов,
- на втором месте – партия нынешнего главы правительства Яира Лапида "Эш Атид" с 22 мандатами.
Более того, Нетаньяху провел первые переговоры с лидерами партий правого блока, которые могут войти в его будущую правительственную коалицию, сообщает государственная израильская радиостанция "Кан".
Что это значит для Украины
Израиль по-прежнему отказывался оказывать Украине военную помощь. Президент Владимир Зеленский возмущался из-за такой позиции страны. Правда, СМИ утверждали, будто Израиль предоставлял разведывательные данные по иранским беспилотникам.
Впрочем, если премьером снова станет Нетаньяху, ситуация может ухудшиться еще сильнее. В октябре чиновник высказался, что считает нынешнюю политику Израиля в отношении украинско-российской войны "благоразумной". Он почему-то думает, если Израиль передаст Украине оружие, оно может оказаться в руках Ирана.
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