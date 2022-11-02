Про лідерство Нетаньяху свідчать дані ексзитполів. Однак офіційні результати виборів мають опублікувати в середу 2 листопада.

До теми Нетаньяху може повернутися до влади в Ізраїлі: як це вплине на допомогу Україні

Результати ексзитполів

Партія Нетаньяху "Лікуд" набирає 30 мандатів,

на другому місці – партія нинішнього глави уряду Яїра Лапіда "Еш Атід" з 22 мандатами.

Ба більше, Нетаньяху провів перші переговори з лідерами партій правого блоку, які потенційно можуть увійти до його майбутньої урядової коаліції, повідомляє державна ізраїльська радіостанція "Кан".

Що це означає для України

Ізраїль і раніше відмовлявся надавати Україні військову допомогу. Президент Володимир Зеленський обурювався через таку позицію країни. Щоправда, ЗМІ стверджували, начебто Ізраїль надавав розвідувальні дані щодо іранських безпілотників.

Втім, якщо прем'ром знову стане Нетаньяху, ситуація може погіршитись ще дужче. У жовтні чиновник висловився, що вважає нинішню політику Ізраїлю щодо українсько-російської війни "розсудливою". Він чомусь думає, якщо Ізраїль передасть Україні зброю, вона може опинитися в руках Ірану.

Зверніть увагу! Нетаньяху вже був прем'єр-міністром Ізраїлю з 1996 по 1999 та з 2009 по 2021 роки. Це найдовший термін зі всіх політиків, що були на цій посаді в історії Ізраїлю.

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