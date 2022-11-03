Відповідну інформацію ввечері 3 листопада повідомила глава Центральної виборчої комісії Ізраїлю Орлі Адас. За її даними, блок експрем'єра набрав більшість голосів у парламенті.

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На виборах в Ізраїлі переміг блок Нетаньяху

Блок експрем'єра Біньяміна Нетаньяху отримав парламентську більшість у 64 місця в Кнесеті,

– заявила Адас.

Варто зауважити, що для більшості необхідно 61 місце. За даними Центральної виборчої комісії Ізраїлю голоси розподілили між собою:

"Лікуд" – 32 мандати;

"Єш Атід" – 24;

"Релігійний сіонізм" – 14;

"Національна єдність" – 12;

ШАС – 11;

"Яхадут ха-Тора" – 7;

"Наш дім Ізраїль" – 6;

РААМ – 5;

"Хадаш-Тааль"– 5;

"Авода" – 4.

Такий результат дозволить Нетаньяху створити коаліцію, адже всього у парламенті 120 місць. Вже відомо, що 32 місця отримала безпосередньо партія експрем'єра "Лікуда", ще 32 разом його союзники: "Релігійний сіонізм", ШАС та "Яхадут ха-Тора".

Нинішній прем'єр вже привітав Нетаньяху

Нинішній прем'єр Ізраїлю Яїр Лапід вже привітав експрем'єра Біньяміна Нетаніягу з перемогою на позачергових парламентських виборах.

Ізраїль вище будь-яких політичних міркувань, і я бажаю Нетаньяху успіху заради народу Ізраїлю та нашої держави,

– заявив Лапід.

Він також розповів, що вже проінструктував усі підрозділи офісу прем'єр-міністра підготуватися до передачі влади.

Що відомо про позицію Нетаньяху щодо України

Ізраїль не надає Україну зброю, проте країна заявляла про передачу Києву розвідданих про іранські дрони-камікадзе.

У жовтні 2022 року експрем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що вважає нинішню політику Ізраїлю щодо українсько-російської війни "розсудливою".

Тоді політик виступив проти постачання збої нашій державі. Причиною назвав те, що передана Україні військова техніка може потрапити до Ірану. З цією країною в Єрусалиму давній конфлікт.

Проте заступник Директора Центру східних досліджень Сергій Данилов розповів, що у Нетаньягу насправді тісні стосунки з Владіміром Путіним. Адже з ним експосадовець зустрічався набагато частіше, ніж з лідером Сполучених Штатів.

Коментуючи повернення Нетаньяху, політолог Андрій Вігірінський написав, що в Ізраїлі немає України у економічно-соціальній повстці дня. Детальніше про вплив виборів на допомогу Україні читайте за посиланням.

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