Громадський мовник ТРК Kan-11 з посиланням на ізраїльського чиновника повідомив, що Росія просить Ізраїль не перешкоджати передачі її "оборонного обладнання" із Сирії в Україну.
До речі Є секрети, – президент Ізраїлю пояснив, чому його країна не передає Україні ППО
Відносини між Ізраїлем і Росією стали напруженими
Повідомляється, що ізраїльські та російські офіційні особи останніми днями вели розмови щодо вищезгаданого питання.
Видання нагадує, що Ізраїль і Росія давно координують свої дії в сирійському повітряному просторі з метою уникнення будь-яких зіткнень. Однак відносини між країнами стали напруженими після вторгнення Росії в Україну на початку цього року.
Зазначається, що Ізраїль завдав сотні ударів по Сирії з метою перешкодити Ірану створити там військовий плацдарм і припинити постачання сучасної зброї ліванському терористичному угрупованню "Хезболла", яке є маріонеткою Ірану.
Водночас Росія надала тисячі військових і військову техніку своєму союзнику Сирії, оскільки режим бореться за придушення громадянської війни.
Росія почала скорочувати свої сили в Сирії
У жовтні з'явилася інформація, що Росія почала скорочувати свої сили в Сирії на тлі обмежень у постачанні під час війни в Україні. Дамаск перестав отримувати системи ППО С-300, які були основною загрозою для операцій ВПС Ізраїлю у Сирії.
Ізраїль надає Україні гуманітарну допомогу та дотримується суворої політики ненадання зброї Україні після вторгнення Росії 24 лютого. Однією з головних причин такої політики Єрусалима є стратегічна потреба Ізраїлю зберегти свободу операцій у Сирії.
Як зазначає видання, останнім часом Єрусалим, схоже, став прихильнішим до ідеї постачання оборонного обладнання, оскільки Іран постачає Кремлю ударні безпілотники.
Незрозуміло, чи змінить курс на війну ймовірний новий прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.
Як Україна реагує на принципову позицію Ізраїлю
- Президент Володимир Зеленський у вересні висловив здивування, що Ізраїль не допомагає Україні попри тісні зв'язки обох країн. Глава держави впевнений, що громадянське суспільство Ізраїлю підтримує Україну, однак в Єрусалимі немає політичної волі.
- Після того, як Росія почала атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе, Київ офіційно звернувся до Ізраїлю по військову допомогу. Та міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна не буде надавати Україні зброю.
- Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що Ізраїль може передавати Україні розвідувальні дані щодо іранських дронів-камікадзе. Крім того, приватні ізраїльські компанії допомагають Україні супутниковими даними щодо позицій російських військ.
- В Ізраїлі повідомили, що готові постачати Україні зброю, якщо Іран передасть Росії балістичні ракети. У ЗСУ позитивно відреагували на новини з Єрусалима, зазначивши, що Ізраїль є лідером на ринку зброї.