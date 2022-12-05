Громадський мовник ТРК Kan-11 з посиланням на ізраїльського чиновника повідомив, що Росія просить Ізраїль не перешкоджати передачі її "оборонного обладнання" із Сирії в Україну.

До речі Є секрети, – президент Ізраїлю пояснив, чому його країна не передає Україні ППО

Відносини між Ізраїлем і Росією стали напруженими

Повідомляється, що ізраїльські та російські офіційні особи останніми днями вели розмови щодо вищезгаданого питання.

Видання нагадує, що Ізраїль і Росія давно координують свої дії в сирійському повітряному просторі з метою уникнення будь-яких зіткнень. Однак відносини між країнами стали напруженими після вторгнення Росії в Україну на початку цього року.

Зазначається, що Ізраїль завдав сотні ударів по Сирії з метою перешкодити Ірану створити там військовий плацдарм і припинити постачання сучасної зброї ліванському терористичному угрупованню "Хезболла", яке є маріонеткою Ірану.

Водночас Росія надала тисячі військових і військову техніку своєму союзнику Сирії, оскільки режим бореться за придушення громадянської війни.

Росія почала скорочувати свої сили в Сирії

У жовтні з'явилася інформація, що Росія почала скорочувати свої сили в Сирії на тлі обмежень у постачанні під час війни в Україні. Дамаск перестав отримувати системи ППО С-300, які були основною загрозою для операцій ВПС Ізраїлю у Сирії.

Ізраїль надає Україні гуманітарну допомогу та дотримується суворої політики ненадання зброї Україні після вторгнення Росії 24 лютого. Однією з головних причин такої політики Єрусалима є стратегічна потреба Ізраїлю зберегти свободу операцій у Сирії.

Як зазначає видання, останнім часом Єрусалим, схоже, став прихильнішим до ідеї постачання оборонного обладнання, оскільки Іран постачає Кремлю ударні безпілотники.

Незрозуміло, чи змінить курс на війну ймовірний новий прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

Як Україна реагує на принципову позицію Ізраїлю