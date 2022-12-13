Сирійці продемонстрували своє справжнє ставлення до російської армії, яка нищила їхню країну, а тепер продовжує це робити з Україною.

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Що трапилось

Жителі одного з населених пунктів Сирії помітили колону російської військової техніки з літерами Z та прапорами країни-терористки. Коли колона проходила повз, сирійці почали кидати у неї каміння.

Таким чином вони показали, що зневажають та ненавидять російських військових, які вбили тисячі сирійців та перетворили їхні міста на руїни. Нагадаємо, що для того, аби втримати авторитарний режим Асада, Росія використовувала у Сирії хімічну зброю, обстрілювала житлові будинки та лікарні.

Сирійці закидали камінням російську техніку: дивіться відео

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